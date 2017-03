OM : Drogba parlait de Marseille, il jouera en D2 américaine

Dans : OM, Ligue 1, Foot Mondial.

Didier Drogba avait évoqué il y a quelques mois un possible come-back à l'Olympique de Marseille. « Un retour à l’OM ? Ça peut se faire, il faut juste prendre la peine et le temps de s'asseoir et discuter » avait expliqué le joueur sur Canal+ au début du mois de janvier. Des propos qui avaient reçu un accueil mitigé de la part des supporters de l'OM lesquels reprochaient à l'attaquant ivoirien d'avoir souvent parlé de cela sans accepter de faire les efforts financiers pour revenir. Et malgré cette déclaration de Didier Drogba, du côté de Marseille on n'a pas souhaité saisir la perche tendue par le joueur qui venait de quitter l'Impact Montréal.

Et cette fois c'est certain, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille ne reviendra pas dans la cité phocéenne. En effet, selon France-Football, Didier Drogba a signé un contrat de trois ans avec le club du Phoenix Rising FC, formation qui évolue en D2 dans le championnat des Etats-Unis, son engagement prévoyant une reconversion comme directeur sportif. A Phoenix, Drogba retrouvera un ancien coéquipier, puisque Shaun Wright-Phillips évolue également dans cette formation.