OM : Drogba de retour, Riolo en rigole encore

Dans : OM, Mercato.

Interloqué par les nouvelles déclarations de Didier Drogba, qui a annoncé son souhait de revenir à l'Olympique de Marseille au cours des prochains mois, Daniel Riolo a livré son ressenti avec humour.

Dimanche soir, dans une interview sur le Canal Football Club, l'attaquant ivoirien a une nouvelle fois réitéré sa volonté de revenir à Marseille, treize ans après son départ pour Chelsea : « J’aurais aimé revenir comme joueur à Marseille. Maintenant, j’espère pouvoir un jour tenir ma promesse. Ça peut se faire, il faut juste prendre la peine et le temps de s’asseoir et discuter ».

Sans club depuis quelques semaines et son départ de l'Impact de Montréal, Drogba rêve donc de rejouer sous le maillot de l'OM alors que son club de cœur redevient attrayant d'un point de vue financier et sportif depuis le rachat de Frank McCourt. Déjà évoqué à de très nombreuses reprises lors des années précédentes, le possible retour de Drogba à Marseille fait bien rire Daniel Riolo... « 1500e sujet sur le retour de Drogba à l'OM au CFC ! Allez cette fois on y croit ! À 39 ans c'est possible ! », a déclaré, sur son compte Twitter, l’éditorialiste de RMC, qui estime donc, avec une tonne d'ironie, que cette fois peut être la bonne pour Drogba...