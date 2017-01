OM : Drogba de retour, épisode 7346

Dans : OM, Mercato.

Libre de tout contrat depuis sa dernière pige à l'Impact de Montréal en MLS, Didier Drogba rêve désormais de revenir à l'Olympique de Marseille alors qu'il va avoir 39 ans en mars prochain...

En 2016, le club marseillais est entré dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Frank McCourt à sa tête. Avec les venues de Rudi Garcia et d'Andoni Zubizarreta, le propriétaire américain s'est entouré d'éléments compétents dans l'objectif de faire renaître l'OM sur la scène européenne. Si le mercato hivernal est pour l'instant assez calme au niveau des officialisations, Marseille espère attirer un grand du football mondial pour lancer son Champions Project. Et si ce joueur tant attendu n'était autre que Didier Drogba ? Idole du Stade Vélodrome lors de la saison 2003-2004, sa seule au sein de la cité phocéenne, l'ancien buteur de Chelsea veut désormais tenir parole en revenant pour de bon à l'OM alors que son retour n'a jamais pu se réaliser à cause d'une barrière financière.

« J’ai envie de jouer. J’ai encore les jambes, je suis encore comme un gamin derrière ce ballon. Mon genou m’a un peu embêté, mais je me sens bien. Pourquoi arrêter alors que je me sens bien ? Et puis ça me permettra de préparer une transition en douceur. Un retour à l'OM ? C’est la question éternelle depuis plus de douze ans maintenant. À chaque fois que j’ai répondu, les gens disaient : "Lui, il parle, mais il ne revient pas". Mais ça ne dépendait pas que de moi. Vous faites partir un joueur, il grandit, il gagne bien sa vie financièrement, et vous voulez qu’il diminue son salaire par deux pour le club... Qui travaille pour gagner moins ? Bien sûr, j’aurais aimé revenir comme joueur à Marseille. J’estime avoir fait ce qu’il fallait pour que ça puisse se faire. Je ne pouvais pas forcer les dirigeants en place à l’époque. Maintenant, j’espère pouvoir un jour tenir ma promesse. Ça peut se faire, il faut juste prendre la peine et le temps de s’asseoir et discuter. Mais ce n’est pas en le criant sur les toits que ça va se faire. Marseille ce n’est pas facile, mais c’est tellement attachant comme club. J’espère que le nouveau repreneur va ramener de la vie et de la joie à ce club. Il en a bien besoin et il le mérite », a révélé, sur le Canal Football Club dimanche soir, Didier Drogba, qui rêve donc de finir sa carrière sous le maillot de l'OM plus de dix ans après son départ.