OM : Doria s'est trouvé trop fort pour être vrai contre l'OL

Dans : OM, Coupe de France, OL.

Avant le match entre Metz et l'Olympique de Marseille, Doria est revenu sur sa très belle prestation face à Lyon, mardi en 16e de finale de la Coupe de France (2-1 ap).

Doria aime Lyon, mais Lyon n'aime pas Doria. En l'espace de dix jours, le défenseur brésilien vient effectivement de planter deux buts contre l'OL. Le premier, en championnat, le 22 janvier, n'a pas servi à grand-chose puisque l'OM s'est lourdement incliné au Parc OL (3-1), mais le second a été décisif. En marquant lors de la prolongation contre Lyon, mardi en Coupe de France, Doria a qualifié sa formation pour les 8es de finale, où le club phocéen affrontera Monaco. Son but de renard des surfaces a même fait dire ironiquement à Rudi Garcia que Doria était « le remplaçant de Gomis ». Quoi qu'il en soit, le défenseur de 22 ans savoure l'instant, lui qui s'impose enfin à Marseille après deux saisons pratiquement blanches.

« En vérité, quand je regarde les images de mon match, je me dis : "Waouh, mais ce n'est pas moi ? Je suis défenseur central moi !". Je pense que j’ai fait un grand match. Ce ne sont pas mes caractéristiques, mais avec l’envie de gagner, on finit par faire des choses pas habituelles. Avec Bielsa, je me suis souvent entraîné en tant que latéral, mais je n’ai joué qu’une seule fois à ce poste, avec l’équipe réserve. Je n'ai pas envisagé de partir au mercato d’hiver. Je pense qu’il y a une place pour moi et je vais tenter de le démontrer », a avoué Doria, qui s'est donc surpris lui-même contre l'Olympique Lyonnais.