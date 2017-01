OM : Doria peut faire ses valises, un club le veut au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Après Sao Paulo et Grenade, Doria va probablement enchaîner un troisième prêt en deux ans et demi à l'Olympique de Marseille. Démoli par Marcelo Bielsa, qui ne lui avait pas accordé la moindre seconde de temps de jeu après la signature du défenseur brésilien dans les ultimes minutes du mercato 2014, puis par Michel, qui lui a appliqué le même traitement entre deux prêts, Doria a fait illusion en début de saison. En effet, aligné par Franck Passi, le joueur brésilien de 22 ans a montré parfois de belles choses. Mais les changements intervenus à l'OM ont renvoyé Doria sur le banc, et les choses sont claires, il risque bien de n'avoir que des bouts de matches à jouer s'il reste à Marseille.

Alors, Rudi Garcia ne semble pas vouloir s'acharner sur son défenseur et selon La Provence, une porte de sortie vient de s'ouvrir en grand. En effet, un club de Bundesliga, dont le nom n'est pas dévoilé, aurait demandé à l'Olympique de Marseille de lui prêter Doria jusqu'à la fin de saison et les dirigeants phocéens sont disposés à dire oui. Lié avec l'OM jusqu'en 2019, Doria aura au moins eu le mérite de découvrir pas mal de nouveaux clubs grâce à Marseille. Mais jusqu'à quand ?