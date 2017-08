OM : Diego Costa à l'OM ? Eyraud en rêve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La fin du mercato est dans dix jours, et le grand attaquant tant attendu par les supporters de l'Olympique de Marseille n'est pas encore arrivé. Et chaque jour qui passe rend de plus en plus complexe la signature d'une vraie grande pointure, aucun club ne souhaitant se débarrasser d'un joueur de haut niveau à cette date. Mais, du côté de l'OM, Jacques-Henri Eyraud n'abdique pas. Et le lorsque le patron du club phocéen est interrogé sur le cas Diego Costa, ses yeux pétillent.

« Ce qui me plaît beaucoup chez ce joueur, c’est évidemment son caractère, la grinta, son sens du combat. Ça, c’est, je trouve, quelque chose qui se marierait très bien avec l’OM. Après, il y a une situation contractuelle compliquée, je crois, et des discussions qui ont lieu entre des clubs, a confié, le président de l’Olympique de Marseille, qui veut tout de même y croire. Je vais reprendre ce qu’a dit Frank McCourt. Si un joueur coche toutes les cases, alors on a montré qu’on était capables de faire des transactions qui étaient capables d’aller jusqu’à 30 M€ . Il faut néanmoins un certain nombre de conditions. Rien n’est impossible. » Rien n'est impossible, OK. Mais les supporters de l'OM aimeraient, eux, savoir surtout ce qui est possible d'ici le 31 août.