OM : Didier Deschamps a envoyé Evra à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

En seulement quelques jours, Patrice Evra a pris sa décision de changer radicalement de cap en quittant la Juventus Turin. Courtisé tout d’abord par des clubs étrangers, le défenseur a ensuite vu Lyon puis Marseille accélérer. Ce mercredi soir, il s’est engagé pour l’OM avec notamment l’accord de… Didier Deschamps.

Les deux hommes sont régulièrement en contact, et le sélectionneur national a dit, selon RMC, tout le bien qu’il pensait de cette solution qui lui permettait de « retrouver du temps de jeu » et de « jouer constamment sous pression ». On ne sait pas si ce conseil a été décisif, mais ce qui est sûr, c’est que Patrice Evra n’a pas officiellement renoncé à disputer la Coupe du monde 2018, et que ce retour en France peut aussi lui permettre de retrouver une utilisation plus régulière.