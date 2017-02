OM : Diarra, Ibrahimovic… Le même dilemme pour Zubizarreta

Dans : OM, Mercato.

Entre Lassana Diarra et l’Olympique de Marseille, le divorce était inévitable. Déterminé à signer un gros contrat pour payer son amende de 10 M€, le milieu de terrain avait déjà tenté de partir lors des deux derniers mercatos.

Rarement à la disposition de l’entraîneur Rudi Garcia, l’international français n’avait plus vraiment la tête à l’OM. Le club phocéen a donc fini par accepter une résiliation de son contrat, même si les dirigeants auraient aimé compter sur Diarra. Une situation difficile à gérer pour Andoni Zubizarreta qui, en tant que directeur sportif du FC Barcelone, a déjà été confronté à un cas similaire avec Zlatan Ibrahimovic.

« Il fallait prendre une décision pragmatique. On va juste lui souhaiter bonne chance pour son futur. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Ou rester, ou partir. C’était le moment de choisir, a expliqué le DS olympien sur RMC. Je me souviens du moment où Zlatan devait quitter le Barça pour le Milan. A ce moment-là, il n’est plus question de la qualité du joueur ou d’autre chose. C’est simplement le moment de quitter un club, et il faut trouver un accord, c’est la vie. » De toute façon, l’OM ne devrait pas trop souffrir du départ de Diarra...