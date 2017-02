OM : Diarra à Marseille, c'est fini confirme Eyraud !

Dans : OM, Mercato.

Plus du tout en odeur de sainteté du côté de l'Olympique de Marseille, Lassana Diarra va bel et bien quitter la cité phocéenne dans les prochains jours...

Cette fois-ci, c'est la bonne dans le dossier Diarra ? Initialement convoqué par Rudi Garcia pour le match de ce dimanche soir face au FC Nantes, le milieu de terrain a refusé d'intégrer le groupe marseillais... Ce choix brutal marque clairement un coup d'arrêt dans son aventure à Marseille. Dégoûté par l’accueil des supporters olympiens mercredi au Stade Vélodrome pour son retour à la compétition contre Guingamp (2-0), l'international français a d'ores et déjà décidé de quitter l'OM, affirme Canal+.

Le joueur de 31 ans ne portera donc plus jamais le maillot phocéen, et le président Jacques-Henri Eyraud a même confirmé cette information auprès de Stéphane Guy, journaliste de la chaine cryptée. Si le départ de Diarra est donc acté, reste désormais à savoir sous quelle forme se déroulera celui-ci. Entre la rupture de contrat et un transfert vers la Chine, où le club de Shandong Luneng Taishan tente de le recruter, le doute subsiste encore... Mais pour le reste, l'aventure de Lassana Diarra qui avait si bien commencé touche à sa fin.