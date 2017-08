OM : Deux supporters braquent un bar-tabac en allant à Nantes

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

On ne sait pas ce qu'ils avaient dans la tête, mais deux supporters de l'Olympique de Marseille risquent bien de se souvenir longtemps du déplacement effectué samedi à Nantes. Alors qu'un des nombreux bus qui transportaient les fans de l'OM vers la Beaujoire s'est arrêté à Cholet, à l'heure de déjeuner, un bar voisin a rapidement été envahi par des clients-supporters. Mais deux jeunes marseillais, âgés de 22 et 27 ans, ont profité de la cohue bon enfant pour voler le contenu du tiroir-caisse de l'établissement. Les deux petits malins pensaient avoir réussi leur coup, puisqu'ils sont repartis sans souci.

Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un client du bar avait bien vu leur manège et a rapidement donné un signalement très précis des deux supporters concernés et le numéro du bus où ils avaient repris place. Intercepté par la police le véhicule a été stoppé près du périphérique de Nantes et chacun des supporters a été photographié afin de permettre d'identifier les fautifs. Cela n'a pas été long, mais il a fallu ensuite du temps aux forces de l'ordre pour réussir à les extraire du bus. « Il y a eu résistance de leur part mais sans coups. On a dû quand même faire usage de bombes lacrymogènes pour accéder aux deux mis en cause », raconte, dans Ouest-France, le capitaine de police en charge de l’affaire. L'argent volé au bar a été retrouvé sur les deux hommes, lesquels ont prétendu que ces billets étaient à eux. Après une courte garde à vue, ils ont été remis en liberté avec dans la poche une convocation le 28 novembre prochain devant le tribunal correctionnel pour vol en réunion.