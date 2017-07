OM : Deux remplaçants s'accrochent et veulent rester à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, RCSA.

Tous les deux titulaires face à l’Etoile du Sahel dimanche soir (2-0), Rémy Cabella et Bouna Sarr devraient poursuivre leur aventure à l’Olympique de Marseille cette saison. Après la rencontre remportée face aux Tunisiens grâce à des buts de Rolando et de Valère Germain, l’ancien milieu de terrain de Montpellier a confirmé son ambition de s’imposer à l’OM malgré la concurrence de Dimitri Payet, Florian Thauvin ou encore de Clinton Njie à son poste. « Je vais tout donner. Je suis à 1000 % concentré sur l’OM, j’ai envie de tout exploser. On se doit de qualifier en Europa League donc il y aura beaucoup de matchs. Il y a un nouveau projet, il faut se le mettre dans la tête et être très concentré » a confié l’Ajaccien en zone mixte.

Titulaire au poste de défenseur droit en l’absence d’Hiroki Sakaï (et plutôt convaincant à ce poste), Bouna Sarr aussi semble vouloir rester à l’OM, conscient qu’il y a peut-être un poste de doublure à prendre sur le côté droit de l’arrière-garde olympienne. « Je me prépare avec l’OM sans faire attention au reste » a expliqué le Guinéen, qui reste néanmoins assidûment courtisé par Strasbourg, qui souhaiterait en faire un élément fort de son secteur offensif la saison prochaine.