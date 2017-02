OM : Deux maillots du PSG comme paillasson pour une boutique

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le clasico OM-PSG fera rugir le Vélodrome comme lors de ses plus beaux soirs. L'engouement est comme toujours énorme pour cette affiche, la passion pour ce choc n'étant jamais tombée même lorsque l'Olympique de Marseille était dans le creux de la vague. Mais avec la venue de Frank McCourt, et un effectif déjà retaillé, les supporters de l'OM ont retrouvé le moral, et n'hésitent pas à chambrer le Paris Saint-Germain.

Ainsi, les responsables de la boutique des Supporters de l'OM située en face du Vélodrome, qui sont deux figures de la cité phocéenne, célèbres pour avoir réalisé un fourgon à l'image de Marcelo Bielsa, ont placé au sol à l'entrée de leur magasin deux maillots du PSG sur lesquels leurs clients s'essuient les pieds. « J’ai publié une vidéo de neuf secondes qui a fait 370.000 vues sur Facebook, ça partait de rien, c’était pour le délire !. L’impact que ça a eu est impressionnant, je ne m’y attendais pas. Franky m’a dit : ’Tu vas faire le buzz’, mais je lui ai répondu: ’On s’en fout, on rigole !’ Tout le monde se prête au jeu. Hommes, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes... Ça donne le sourire, c’est beau! », explique, dans La Provence Nono, qui a eu cette idée.