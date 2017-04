OM : Deux bonnes nouvelles dans le dossier Onana

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Portier de l’Ajax Amsterdam, André Onana est dans le viseur de plusieurs clubs français. Ces derniers auront l’occasion de le voir de près puisque le club néerlandais va affronter l’Olympique Lyonnais en demi-finales de l’Europa League. A 21 ans, le Camerounais fait partie des grands espoirs à ce poste, et c’est à ce titre qu’il a tapé dans l’œil d’Andoni Zubizarreta. Le directeur sportif de l’OM n’est pas le seul à avoir eu cette idée, mais il peut déjà compter sur un concurrent de moins.

En effet, Bordeaux ne viserait pas un tel recrutement pour remplacer Cédric Carrasso en cas de départ du portier du club aquitain. Girondinfos affirme que le priorité bordelaise se nomme toujours Benoit Costil, et donc qu’aucun renseignement poussé n’a été pris pour André Onana. Un concurrent de moins donc, et un prix qui reste abordable, puisque la presse néerlandaise confirme que l’Ajax Amsterdam pourrait céder son gardien contre la somme de 5 ME. Pas insurmontable pour l’OM, même si Nice est également vigilant dans ce dossier.