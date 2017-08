OM : Des précisions sur le deal pour Amavi

Dans : OM, Mercato.

Arrivé ce jeudi en provenance d’Aston Villa, Jordan Amavi a certainement fait le plus difficile en passant avec succès la visite médicale, alors que c’est ce qui avait fait échouer son transfert au FC Séville quelques jours plus tôt. C’est passé avec l’OM et Jacques-Henri Eyraud s’en est félicité. L’accord a été trouvé après de longues négociations, et c’est finalement un prêt avec option d’achat qui a été retenu, comme l’a confirmé le président olympien.

« Je trouvais que c'était un moyen intéressant de démarrer avec Jordan le plus vite possible. Et puis c'est ce qu'a voulu Aston Villa. Là, je pense qu'on a trouvé un bon accord avec Jordan et Aston Villa », a livré JHE, qui confirme donc qu’il y aura quelques conditions à remplir le long de la saison pour que Jordan Amavi devienne un joueur marseillais sur le long terme.