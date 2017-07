OM : Dembélé furieux contre RMC concernant son avenir

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Deux jours après l'annonce par RMC de sa soi-disant décision de préférer un transfert en Premier League ou en Bundesliga plutôt que de revenir en Ligue 1, Moussa Dembélé a décidé de mettre les pendules à l'heure. Tandis que son transfert éventuel à l'Olympique de Marseille semblait capoter suite à cette annonce, l'attaquant du Celtic a fermement démenti avoir fait un quelconque choix de ce genre pour la suite de sa carrière.

Via Twitter, Moussa Dembélé a mis en ligne une vidéo de l'acteur Denzel Washington dans laquelle ce dernier attaque bille en tête les auteurs de fake news. Et le buteur de 21 ans de vider son sac. « La parole du sage... Quand certains médias t'inventent une parole ou un choix de carrière... ???????? Blesser ou détruire pr assouvir son vice ???????? », a balancé Moussa Dembélé, qui relance ainsi toutes les hypothèses, y compris celle d'une possible signature à l'Olympique de Marseille même si ce vendredi L'Equipe affirmait que le joueur des Celtic n'était pas une priorité de l'OM.