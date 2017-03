OM : Dégommer l'OL ? Marseille commence à y croire

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Ce dimanche midi, avant la réception du TFC par l'Olympique Lyonnais, et avant le match en retard que l'OL jouera à Metz, l'Olympique de Marseille compte seulement deux points de retard sur l'Olympique Lyonnais. Et après avoir longtemps regardé dans ses rétroviseurs, l'OM commence à très sérieusement scruter cette quatrième place si loin et si près en même temps. Car pour peu que Lyon gagne ses deux matches, l'écart repassera à huit points et une belle différence de buts en faveur de l'OL. Mais pour peu que Lyon cale et alors là, tout sera possible, d'autant plus que le calendrier marseillais semble plus aisé.

Après la défaite de son équipe au Vélodrome, Stéphane Moulin n'a pas hésité à dire qu'il voyait bien l'Olympique de Marseille jouer pour la 4e place. Et si Rudi Garcia, veut éviter d'en faire des tonnes, l'entraîneur de l'OM ne cache plus qu'il regarde désormais d'encore plus près les résultats de l'Olympique Lyonnais au cas où... « La quatrième place trop haute ? Je l’ai toujours dit. Maintenant, si nous sommes capables de faire une grande série, que devant, Lyon peut caler, pourquoi pas, on verra. Ils sont encore en Ligue Europa mais avant de parler de la quatrième place, essayons de garder la cinquième. Nous avons du talent devant et même sans avant-centre spécifique, en ayant du mouvement, de la profondeur, quand on est au complet, on a des solutions. Faisons en sorte que ça dure et on verra.. », a confié, dans La Provence, Rudi Garcia.