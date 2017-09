OM : Défier le PSG, la terrible erreur d’Eyraud selon Pierre Ménès

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

A travers la faible affluence et les banderoles affichées au Vélodrome jeudi, à l’occasion du match d’Europa League contre Konyaspor (1-0), les supporters de l’Olympique de Marseille ont de nouveau manifesté leur colère.

Outre le prorpétaire Frank McCourt et l’entraîneur Rudi Garcia, Jacques-Henri Eyraud a également été ciblé par le public marseillais. Il faut dire que le président du club phocéen a donné beaucoup d’espoir aux fans dans des discours ambitieux, évoquant notamment la possibilité de concurrencer le Paris Saint-Germain. Et ça, c’était l’erreur à ne surtout pas commettre selon Pierre Ménès, pas non plus convaincu par les belles paroles du dirigeant.

« Eyraud a vendu du rêve et dit aussi pas mal de bêtises, la plus grosse étant celle-ci : "On bâtit notre projet avec en tête de lutter contre Paris et les autres. Sur le terrain, on fera tout pour gagner et offrir une résistance plus forte au PSG." Or, s’il y a un seul truc avec lequel il ne faut pas rigoler avec les fans de l’OM, c’est bien la rivalité avec Paris, a souligné le chroniqueur de CNEWS Matin. Si on leur dit qu’il y aura moyen de lutter, il faut le prouver. Sur le terrain, bien sûr, mais avant tout par le recrutement. Et là, le bât blesse. »

MLD-Labrune, la comparaison peu flatteuse

En effet, le consultant estime que l’effectif de l’OM n’est pas au niveau. « Trop de joueurs ont dépassé ou frôlent la trentaine. L’équipe sera donc à changer dans deux ans. Et McCourt a déjà dépensé la moitié de l’investissement annoncé, a-t-il commenté. Jeudi soir, les supporters ont déjà fait grève. Pour eux, ils sont revenus aux heures sombres de Margarita Louis-Dreyfus et Vincent Labrune. Et ils ne peuvent pas faire pire comparaison. » A croire que Marseille n’a pas avancé malgré les 100 M€ dépensés par McCourt.