OM : Dans le flou, Garcia lance la chasse au Lyon

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Après l’interruption de leur match dimanche, Bastia et l’Olympique Lyonnais ne sont pas les seuls à attendre la décision de la Ligue de Football Professionnel.

En bas et surtout en haut du classement, leurs concurrents sont impatients de savoir si la rencontre sera rejouée, ou si les Gones remporteront les trois points sur tapis vert. Un verdict qui pourrait décider de l’objectif de l’Olympique de Marseille. En effet, Le club phocéen ne se contente plus de la cinquième place. Avant le déplacement à Nancy vendredi (20h45), l’entraîneur Rudi Garcia a mis l’OL dans sa ligne de mire.

« Il faut viser la 4e place désormais, a annoncé le technicien. La seule chose dont on peut être sûr, c’est que si on gagne nos cinq derniers matchs, on sera 5e. Viser la 4e place, ce n'est pas un scoop mais on ne sait pas à combien de points on est de Lyon, c'est un peu particulier, même si je précise que Lyon n'y est pour rien. Pour l'instant, on ne regarde pas Lyon, on regarde Bordeaux, mais on verra à combien de points on sera de Lyon. On doit tout donner. Ça vaut le coup des sacrifices pendant un mois pour avoir une saison prochaine plus colorée avec l’Europe. » Rappelons que Marseille compte provisoirement trois points de retard sur Lyon.