OM : Daniel Riolo furibard de ce qu'il a vu à l'OM

Le match nul obtenu jeudi soir par l'OM contre Domzale, laisse le club phocéen en position favorable dans la course au ticket pour l'Europa League. Mais il est évident que l'Olympique de Marseille n'a pas été au niveau attendu face à une modeste formation slovène. Pour Daniel Riolo, certaines choses étaient totalement inadmissibles lors de ce match de la part des joueurs de l'OM.

« Le jeu que propose l'OM, dans cette rencontre, c'est anormal ! On voit une équipe comme Domzale bouger plus sur le terrain, réaliser des gestes techniques et des enchaînements techniques plus classes que ceux que va proposer l'OM, où ça va plutôt être sur le physique et surtout sur une supériorité physique qui va s'installer au fur et à mesure du match. Les Marseillais sont plus costauds, ils sont plus entraînés, l'autre c'est une toute petite équipe. Mais ce n'est pas normal que les mecs ne bougent pas, qu'il n'y ait pas de proposition "je te passe la balle, je te la redonne". Il n'y a pas de liant collectif », fulmine le journaliste de RMC, qui avait pourtant fait un premier bilan favorable à l’Olympique de Marseille après les deux premiers matches de Ligue 1.