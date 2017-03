OM : Critiqué par Garcia, Jacob sort l’excuse du pauvre

Dans : OM, Ligue 1.

Jusqu’à la fin de la saison, l’Olympique de Marseille va probablement subir les conséquences de son mercato hivernal jugé incomplet.

Malgré les arrivées de Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic, le club phocéen peut notamment regretter l’absence d’un élément supplémentaire en charnière centrale. A ce sujet, Rudi Garcia considère que les anciens dirigeants sont les principaux responsables. « Pour être clair, je pense que cet effectif a été fait en dépit du bon sens ! On a beaucoup trop de défenseurs centraux évidement et des postes où on n’est pas couvert », a expliqué l’entraîneur de l’OM, sans citer l’ex-directeur sportif Gunter Jacob.

Mais le Belge a de quoi se sentir visé. Interrogé par le journal L’Equipe, le prédécesseur d’Andoni Zubizarreta s’est donc défendu avec un argument plus ou moins crédible. « Nous avons fait au mieux dans une période qui était difficile. J’aurais aimé être le directeur sportif de ce nouvel OM, avec de vrais moyens et de vraies ambitions. Il y a pas mal d’argent aujourd’hui, alors que nous gérions surtout avec de la bonne volonté », a rappelé Jacob, qui a donc oublié certains postes par manque de moyens...