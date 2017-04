OM : Cramé par Bielsa, Thauvin a mis du temps à s’en remettre

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de sa meilleure saison à l’Olympique de Marseille, avec 12 buts et 7 passes décisives en championnat, Florian Thauvin n’a pas toujours été aussi efficace.

Même sous les ordres de Marcelo Bielsa en 2014-2015, l’ailier marseillais était loin de ce niveau de performance, lui qui était pourtant le chouchou de l’Argentin. En effet, l’ancien Bastiais n’avait jamais perdu la confiance d’El Loco malgré ses prestations mitigées. Il faut dire que Thauvin respectait les consignes de son entraîneur qui lui imposait d’énormes efforts défensifs. Selon son ancien formateur à Grenoble Olivier Saragaglia, c’est d’ailleurs ce qui explique la mauvaise période traversée par l’Orléanais.

« Je suis partagé sur cette saison-là car oui, forcément, quand on a Bielsa comme entraîneur, on ne peut que progresser mais on lui demandait de fournir tellement d’efforts sur le plan défensif qu’il perdait un peu de lucidité sur le plan offensif, a regretté le technicien français, interrogé par Football Club de Marseille. Donc Thauvin était moins efficace et il l’a payé la saison d’après. Certes, cela lui a permis de passer un cap physiquement mais le fait de beaucoup défendre et de faire des allers-retours comme il l’a fait tout au long de la saison, ça l’a un peu cramé. » A croire que Bielsa a ralenti la progression de Thauvin.