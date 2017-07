OM : Coup de tonnerre dans le dossier du gardien de but ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les choses semblaient claires du côté de Marseille à l'occasion de ce mercato, un nouveau gardien de but devait arriver en Provence afin de prendre la place de numéro 1, Yohann Pelé retrouvant lui le banc de touche. Et après que des noms prestigieux soient sortis (Iker Casillas, Rui Patricio...), c'est évidemment la piste Steve Mandanda qui est apparue comme la plus fiable. Sauf que depuis des semaines, Crystal Palace et l'OM se sont lancés dans un bras de fer qui trainent et qui forcément commence un peu à inquiéter Rudi Garcia.

Car pendant ce temps, l'Olympique de Marseille a laissé partir Brice Samba à Caen et Julien Fabri au Stade Brestois, et Florian Escales est désormais la seule doublure de Yohann Pelé. Répondant vendredi à France 3, en marge du stage de l'OM en Suisse, Rudi Garcia a reconnu que cette situation n'était pas idéale. Et selon L'Equipe, plutôt qu'un gardien de but numéro 1, le club phocéen pourrait bien chercher rapidement une doublure et faire de Yohann Pelé le titulaire dans les buts marseillais en 2017-2018. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne cachent pas tout le bien qu'ils pensent de celui qui a tenu la baraque la saison passée.