OM : Corrigé par le PSG, Eyraud ne regrette pas d’avoir flambé

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée en octobre dernier, la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille soigne sa communication auprès des supporters.

L’objectif, regagner le coeur des fans déçus par le club phocéen ces dernières années. Pour le président Jacques-Henri Eyraud, cela passe par des discours ambitieux voire exagérés, comme lorsque le président olympien avait dit et répété que l’OM ne visait que la victoire dans le Clasico. La suite, on la connaît, les Marseillais avaient pris une leçon du Paris Saint-Germain au Vélodrome (1-5, 27e journée) le 26 février dernier. Pourtant, Eyraud ne regrette toujours pas ses propos.

« Quand on est l’OM et qu’on joue contre le PSG, même si l’on sait qu’il y a un écart important, on y va pour gagner, a insisté le dirigeant interrogé par le quotidien Le Parisien. Je le dis avec respect pour ce qui a été fait au PSG ces dernières années, car ils ont énormément apporté à la Ligue 1, et leur bilan, quoi qu’on en dise, est positif. Mais je ne regrette pas d’avoir dit qu’on voulait les battre. » La prochaine fois, nul doute que le patron de l’OM abordera la rencontre avec un peu moins de confiance...