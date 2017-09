Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

L’arrivée de l’attaquant Kostas Mitroglou n’a rien changé, le mercato de l’Olympique de Marseille est toujours jugé insuffisant.

Compte tenu des annonces des dirigeants, qui ont tant vanté leur « Champions Project », les supporters olympiens s’attendaient à mieux. C’est aussi le cas de Christophe Dugarry qui ne comprend pas le recrutement du club phocéen. L’ancien Marseillais aurait aimé voir une ligne directrice à l’OM, à l’image de ce que réalise une autre formation de Ligue 1.

« Ce qui me plaît à Lille, c’est qu’ils arrivent avec une méthode, a commenté le consultant de SFR Sport. Quand je vois ce qui se passe par exemple à Marseille, on a l’impression d’un bordel sans nom. Garcia qui n’est pas d’accord avec Zubizarreta, au dernier moment on prend des mecs... Eux (le LOSC), ils arrivent avec une idée, avec un projet, ils y réfléchissent depuis des mois. C’est leur façon de voir les choses, ils arrivent avec une idée, bonne ou pas bonne, c’est l’avenir qui nous le dira. »

Dugarry prévient Marseille

« L’OM Champions Project, c’est quoi ? Prendre un joueur à 35 millions, Payet, avec un salaire astronomique… Tu prends Mitroglou qui a 29 ans, Evra, qui a 36 ans… Lille, ça va peut-être être compliqué mais pour les trois, quatre, cinq prochaines années, ils vont pouvoir travailler, a comparé l’ex-attaquant. L’OM, ils ont déjà dépensé 100 millions d’euros ! Dans six mois ou dans un an, t’en as peut-être un tiers qui va être obligé de partir à cause de l’âge… » Rappelons que le propriétaire lillois Gérard Lopez voulait d’abord installer son projet à… Marseille.