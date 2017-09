OM : Clinton Njié, personne ne fait mieux en L1

Dans : OM, Ligue 1.

L’avantage des chiffres, c’est qu’on peut leur faire dire pratiquement ce que l’on veut, même si c'est impossible à contester. C’est ainsi que, mis en rapport avec le temps de jeu, Clinton Njié est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 1. L’attaquant camerounais, titulaire face à Amiens, a inscrit un doublé. Cela avait déjà été le cas lors de la première journée face à Dijon, sans oublier son but marqué lors du nul face à Angers au Vélodrome. Cinq buts en quatre apparitions, voilà déjà un sacré total pour l’ancien lyonnais, qui affiche l’ébouriffante moyenne d’un but marqué toutes les 42 minutes.

Si cela ne le met pour le moment qu’au troisième rang des buteurs de Ligue 1, il devance à la moyenne des machines à but comme Radamel Falcao (1 but toutes les 54 minutes), et Edinson Cavani (un but toutes les 74 minutes). De quoi faire réfléchir Rudi Garcia, qui en attendant le retour de Kostas Mitroglou, pourrait être tenté de continuer à utiliser Clinton Njié, alors que Valère Germain n’a toujours pas ouvert son compteur buts en Ligue 1 cette saison.