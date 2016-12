OM : Cinquième, Marseille n’ira pas plus haut prédit Dugarry

Dans : OM, Ligue 1.

Remontés en trombe en cette fin d’année civile, les Marseillais se prennent clairement à rêver d’une confirmation en 2017, avec la possibilité de renforcer l’équipe au mercato. De quoi redonner un peu d’ambition à une équipe olympienne qui en manquait clairement depuis le départ de Marcelo Bielsa. Toutefois, Christophe Dugarry est venu doucher l’enthousiasme dès la fin de cette phase aller. Car pour le consultant de RMC, il ne faut pas non croire que l’OM a les moyens de concurrencer les équipes qui visent ouvertement le podium, à savoir Lyon, Nice, le PSG et Monaco.

« Marseille reçoit Monaco le 15 janvier, et se déplace la semaine d’après à Lyon. S’ils ne gagnent pas ces deux matches, les carottes sont cuites. Il va falloir que les joueurs arrivent très vite et se mettent en forme très vite. Ils sont largement en dessous des quatre premiers. Au mieux, Marseille finira 6e. Et au pire, entre 6 et 10. Devant, Cabella, ce n’est pas bon. Alessandrini ne joue jamais. Sarr, Njie, ça montre que c’est moyen. Hormis Thauvin et Gomis… Il va falloir plus que deux joueurs pour accrocher les quatre premières places. On dira fin janvier si Marseille peut jouer une place européenne ou pas », a lancé Christophe Dugarry, pour qui l’effectif olympien est clairement trop juste à l’heure actuelle pour prétendre à mieux qu’une place d’honneur.