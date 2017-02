OM : Ciccolunghi, l’offre du club… Gomis ne voulait pas signer

Dans : OM, Mercato.

En difficulté à Swansea, Bafétimbi Gomis (31 ans) avait choisi de se relancer à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Mais le prêt aurait pu capoter à la dernière minute.

Plus précisément lorsque l’ancien Lyonnais a découvert l’offre du club phocéen juste avant de signer. Confronté à Giovanni Ciccolunghi, l’ancien président peu habitué à ce genre d’opérations, « Bafé » a pensé à fuir avant d’être retenu par son agent Etienne Mendy.

« Etienne a tout fait pour que je rejoigne l'OM malgré des offres de dernière minute. Il a tout fait pour que je rentre dans les finances marseillaises. C'était difficile, il ne m'avait pas tout dit, a raconté le buteur marseillais à La Provence. Quand je suis arrivé dans le bureau, je me suis aperçu de certaines choses. Je l'ai regardé, il m'a dit : "Fais-moi confiance et signe."A quoi je fais référence ? A des différences entre mes revenus, des clauses, des détails dans le contrat, des bonus. Il y avait le président Ciccolunghi qui ne connaissait pas vraiment le football et était là pour assurer la transition. »

Gomis à son agent : « Mais t’es fous ! »

« Moi, je voulais revenir à l'OM. Etienne m'a dit de venir, qu'on était tombé d'accord. Ce n'était pas encore vraiment le cas, s’est-il souvenu. Ce club me tient à coeur, mais à mon âge, il y a certaines limites et je souhaitais que Swansea et l'OM s'arrangent. Etienne sait mieux que quiconque que je suis meilleur quand j'ai le feu au cul. Il a tout fait pour que j'accepte ce challenge. A mon arrivée dans les locaux, je le regarde et lui dis : "Mais t'es fou !" Il m'a dit de signer. Et que j'allais marquer 20 buts minimum. » Apparemment, les bonus concernent le nombre de buts inscrits par Gomis cette saison. A noter que le capitaine olympien en compte déjà 17 toutes compétitions confondues.