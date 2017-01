OM : Cette décision qui change tout pour la venue de Feghouli

Dans : OM, Mercato, Premier League, CAN 2017, OGCN.

Non retenu pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en raison de ses performances en chute libre avec West Ham, Sofiane Feghouli va pouvoir en profiter pour se concentrer sur un changement de cap dans sa carrière.

Selon le Mail On Sunday, cette absence du groupe des Fennecs pour la CAN pourrait être un déclic au sujet de son avenir, l’ancien grenoblois se rendant compte que sa présence au sein du club londonien desservait finalement sa carrière. Résultat, il serait désormais partant pour regarder les offres qui vont tomber cet hiver.

Et l’OM fait partie des candidats, tout comme Nice en France, et des formations en Turquie et en Italie. De quoi relancer une venue qui semblait compliquée à imaginer, et qui devient désormais possible, surtout que le journal dominical annonce que Slaven Bilic comprendrait le désir de Feghouli de se trouver un nouveau point de chute. Le milieu de terrain offensif, qui était arrivé libre de Valence après une fin de contrat délicate avec le club espagnol, a toutefois un salaire XXL qui pourrait freiner les candidats en France, mais un prêt a déjà été évoqué, ce qui pourrait faire le bonheur de l'OGC Nice et de l'OM.