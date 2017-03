OM : Cet atout insoupçonné de Morgan Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Après des débuts en demi-teinte le temps de digérer son transfert en provenance de Montpellier, Morgan Sanson monte clairement en puissance. Décisif lors des derniers matchs où il a participé, le milieu de terrain confirme son statut de joueur prometteur et d’excellent passeur. Mais s’il parvient à se rendre indispensable, c’est aussi grâce à son gros volume de jeu qui ne lui fait pas perdre sa lucidité. Et cela, Morgan Sanson l’explique facilement.

« Sur le dernier match, j'ai couru 13,3 km. J'arrive à ne pas finir dans le rouge, ce qui permet de faire la différence dans les dernières minutes. J'ai toujours eu des facilités en termes de course, je gagnais les cross au collège ! J'ai aussi pris un peu de masse pendant ma convalescence. Je compensais avec la muscu, tout le temps, mais à force je me suis trouvé plus rigide, j'ai senti que mon jeu allait être dénaturé. J'ai levé le pied », a précisé dans La Provence le milieu de terrain olympien, qui veut conserver sa fluidité, balle au pied, dans les transmissions, ou dans son allure sur le terrain.