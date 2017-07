OM : Ce but raté contre l'OL n'a pas détruit Clinton Njie

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Prêté l'an dernier par Tottenham à l'Olympique de Marseille, après un long feuilleton estival, Clinton Njie a définitivement été transféré à l'OM en fin de saison, les dirigeants phocéens ayant levé l'option d'achat. L'attaquant international camerounais va donc avoir une année de plus pour prouver sous le maillot marseillais qu'il a bien les qualités qui lui avaient valu de susciter l'intérêt des Spurs il y a deux ans. Car ce n'est pas gagné d'avance pour l'ancien lyonnais, lequel a suscité parfois de gros doutes au sein des supporters de l'Olympique de Marseille.

On se souvient notamment que Clinton Njie avait fait hurler de dépit le Vélodrome en ratant un but tout fait contre l'OL alors que la victoire tendait les bras à l'OM en fin de match, c'était en septembre dernier. Ce soir-là, l'attaquant avait voulu faire un geste un peu compliqué de l'extérieur du droit sur Lopes, alors que le but était grand ouvert. De quoi susciter la fureur du public, mais pas de changer le style de Njie. « Ah, le fameux match aller contre Lyon et cette occasion manquée… Depuis tout petit, je fais ça. Même aux entraînements. Je n'ai pas un mauvais pied gauche, je dribble avec mais, pour tirer, j'ai plus confiance en mon extérieur du droit qu'en mon pied gauche, explique Clinton Njie, qui admet que cela a mal lancé sa carrière marseillaise, mais ne l’a pas anéanti plus que cela. Ma saison a été compliquée. Je suis arrivé en n'étant pas à 100 %, j'ai eu ensuite un pépin à une cuisse qui m'a gêné, un trou au milieu du muscle, mais j'ai continué à jouer avec pendant deux mois. La seconde partie m'a permis de bien me retaper, je ne suis pas allé une seule fois en salle de soins depuis mon retour de la CAN. C'est une bonne chose. Quand Bafé Gomis a été absent, on m'a fait confiance en pointe, j'ai fait de mon mieux. Il y a eu des moments forts, mon premier but face à Nantes, celui à Bastia, la belle victoire contre Nice. Cette saison, je ne me fixe pas d'objectifs chiffrés. J'ai beaucoup de choses à prouver dans ce club. Ce sera une saison très chargée, j'espère qu'elle sera grande. »