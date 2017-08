OM : Cabella pourrait carrément quitter la Ligue 1 au mercato

Dans : OM, Mercato, ASSE, Ligue 1.

Où va rebondir Rémy Cabella, placardisé par Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison ? A quatre jours de la fin du mercato, difficile de savoir avec exactitude où va jouer l’ancien attaquant de Montpellier tant les versions diffèrent selon les sources. Dimanche soir encore, Canal + indiquait que l’international français était d’accord avec le FC Nantes pour un prêt sans option d’achat. Mais d’autres options existeraient encore à ce jour…

Un temps démenti, l’option Saint-Etienne serait toujours d’actualité. Selon les informations du 10 Sport, l’ASSE serait même en pole pour accueillir Rémy Cabella, qui hésiterait actuellement entre les Verts et le Celta Vigo ! Une autre question pourrait se poser dans l’esprit des dirigeants de l’OM, au lendemain de la débâcle à Monaco, où l’ancien du MHSC a marqué : Rémy Cabella doit-il vraiment quitter Marseille ? Les dirigeants phocéens devront résoudre cette problématique, une de plus, d’ici le 31 août, alors qu’un possible départ du joueur fait grincer des dents à Marseille…