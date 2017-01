OM : Cabella affiche ses ambitions en Coupe de France

Dans : OM, Coupe de France, Coupe.

Rémy Cabella, milieu de terrain de l’OM, après la qualification à Toulouse après prolongation (1-2) : « C’était un match compliqué, on a su faire tout ce qu’il fallait. C’était important de gagner avant la séance de tirs au but. On a tout donné, il y avait de la fatigue sur un terrain difficile. Je suis fier de l’équipe car on est allé chercher la qualification. Je suis content d’avoir marqué ce doublé, cela a permis à mon équipe de gagner. A nous de continuer, on fera tout pour aller au bout de cette compétition ».