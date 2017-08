OM : Ça vanne sec, Njié va faire de l’ombre à Neymar

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Auteur d’une très bonne préparation, Clinton Njié a confirmé ce dimanche face à Dijon. Entré en jeu à la pause pour remplacer Dimitri Payet, le Camerounais a inscrit un doublé un peu heureux, mais qui a néanmoins le mérite de débloquer la situation en faveur de l’OM. Mais visiblement, les supporters marseillais et les autres sont restés taquins à l’encontre de l’ancien lyonnais, plus souvent considéré comme un sprinteur qu’un finisseur à l’aise avec le ballon. Et son doublé a forcément été mis en relation avec l'arrivée médiatisée de Neymar en L1 ce week-end.

Le @FCBarcelona a payer la clause de Njie a 222 M € il signe demain la MSN est de retour !!!!! #MercatOM — Enzo Reyes (@ReYeS22Enzo) 5 août 2017

Elle : Il doit encore penser à cette cagole de Caro.

Lui : Njie va vraiment marquer plus de buts que Neymar cette saison ?#OMDFCO pic.twitter.com/Y4TmHTpzla — WinamaxSport (@WinamaxSport) 6 août 2017

J'espère que ce petit @neymarjr qui débarque a pris qqs notes devant la mi-temps éclaboussante de Clinton Njie #OMDFCO — Alexandre Assous (@alexassous) 6 août 2017

Si Neymar 220m€

Alors njie 257m€ — JR Chirac (@RebeuIn2Hood) 6 août 2017