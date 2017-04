OM : Ça bouge autour d’un gardien à 8 ME dans le viseur de l’OM

Dans : OM, Mercato, Liga.

Ancien portier du Real Madrid dans ses jeunes années, Antonio Adan est désormais un gardien confirmé de Liga sous le maillot du Bétis Séville, où il évolue depuis 2014.

Encore sous contrat pour deux saisons, l’Espagnol de 29 ans ambitionne de retrouver le haut du pavé, et pourrait profiter pour cela de l’intérêt de plusieurs clubs européens. Parmi ceux-ci, se trouve l’Olympique de Marseille, qui suit le gardien depuis le mois de décembre, et les premiers déboires de Yohann Pelé. Depuis, l’Albatros a retrouvé un niveau plus adéquat à l’exigence olympienne, mais le recrutement d’un gardien de but est toujours envisagé. La piste menant à Steve Mandanda a la priorité, mais Adan est bien dans le viseur, confirmait le quotidien AS ce lundi.

Et ce mardi, c’est le Diario de Sevilla, qui suit de près l’actualité des deux clubs andalous, qui annonce qu’une première offre a été transmise au Bétis à hauteur de 5 ME. La réponse a été négative, et ce pour deux raisons. Tout d’abord parce que le gardien possède une clause libératoire à hauteur de 8 ME. Et aussi parce que le club espagnol possède la volonté de lui faire signer une prolongation de contrat afin de faire cesser les supputations sur son futur transfert. Cela permet toutefois à l’OM d’être fixé : si Andoni Zubizarreta veut absolument Adan pour la saison prochaine, la somme de 8 ME lui permettra de le récupérer.