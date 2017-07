OM : C'est qui le patron ? C'est Luiz Gustavo avoue Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Un mois après son arrivée en provenance de Wolfsbourg, Luiz Gustavo est déjà devenu l'un des principaux leaders de l'Olympique de Marseille.

Le 4 juillet dernier, le club phocéen déboursait 8 ME pour extraire Luiz Gustavo de la Bundesliga. Pour convaincre le milieu de terrain de 30 ans, l'OM a dû sortir le chéquier puisqu'il va toucher un salaire mensuel de 300 000 euros pendant quatre saisons. Un sacré investissement... qui semble déjà rentabilisé. Utilisé en sentinelle dans l'entrejeu à trois de Rudi Garcia à la place de Vainqueur, le Brésilien fait déjà l'unanimité à Marseille, où son coach lui dresse des louanges, lui qui avait failli le recruter à la Roma avant l'arrivée de Kevin Strootman.

« Luiz Gustavo, c'est celui qui nous permet toutes les audaces, qui équilibre l'équipe, mais c’est aussi le chaperon des minots du milieu de terrain. On cherchait de l'expérience et du charisme au milieu. J'en voulais car Sanson est jeune, Lopez encore plus, Zambo aussi, on a beaucoup de milieux de terrains jeunes. Il doit libérer les créatifs et permet d'avoir beaucoup de monde dans le cœur du jeu, des joueurs très techniques. Morgan peut se projeter, sa qualité, et Max peut jouer beaucoup plus haut. Avec Luiz Gustavo, on est beaucoup plus serein aujourd'hui », a lancé, sur l'AFP, Garcia, qui a même validé ses dires par des actes puisque Luiz Gustavo a porté le brassard de capitaine lors du match amical face au Sporting Portugal le 18 juillet dernier (2-1).