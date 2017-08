OM : Bouna Sarr proche de quitter Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1, SCO.

Même si Rudi Garcia a bien essayé d'en faire un latéral droit, ce qui n'est pas son poste de prédilection et ne lui assure pas non plus un rôle important cette saison à l'OM, Bouna Sarr semble avoir compris que son avenir marseillais n'était pas très clair. Alors, plutôt que de se contenter de quelques minutes de jeu au fil de la saison, l'ancien messin, arrivé à l'Olympique de Marseille lors du mercato 2015, pourrait bien changer d'air d'ici la fin du mercato estival.

Selon La Provence, le milieu offensif de 25 ans suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 et notamment du SCO Angers, qui pourrait rapidement entamer des discussions sérieuses avec l'OM concernant Bouna Sarr. A priori, les dirigeants phocéens ne s'opposeront pas à une telle opération, Rudi Garcia ayant déjà plusieurs choix dans ce secteur de jeu. Pour mémoire, Bouna Sarr a encore trois ans de contrat avec l'Olympique de Marseille.