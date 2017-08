OM : Bouna Sarr l'annonce, il est prêt à quitter l'OM

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Repositionné au poste de latéral par Rudi Garcia, Bouna Sarr ne le cache pas, il ne se contentera pas de jouer les seconds rôles cette saison à l'Olympique de Marseille. Alors à dix jours de la fin du mercato estival, l'ancien messin a clairement fait comprendre qu'il s'interrogeait sur la suite de sa carrière à l'OM et cela même s'il a encore trois ans de contrat avec Marseille.

Pour Bouna Sarr, l'heure est à la réflexion, mais ses idées sont très claires et le message envoyé aux dirigeants de l'OM est direct. « Ecoutez, je réfléchis à tout, je suis là pour avoir du temps de jeu, j'arrive à un âge où il faut que j'enchaîne les matches. Il reste une dizaine de jours. On va faire le point avec le coach, avec le club aussi, on verra comment ça va se passer. Je me pose encore des questions, je n'ai pas envie de passer encore une saison sur le banc, je ne sais pas si je suis prêt à l'accepter », a confié avec franchise le milieu offensif de 25 ans.