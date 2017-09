OM : Bony n'aurait pas dit non à l'OM, mais...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Au terme d’un mercato durant lequel de nombreux noms ont été évoqués, l’Olympique de Marseille a finalement recruté Kostas Mitroglou (29 ans) pour occuper la pointe de son attaque cette saison. Outre Carlos Bacca ou Stevan Jovetic, l’heureux élu aurait aussi pu être Wilfried Bony. Finalement, l’attaquant de Manchester City a signé son grand retour à Swansea, où il remplacera numériquement Bafétimbi Gomis. Interrogé par Foot Mercato, l’Ivoirien avoue que le projet porté par Frank McCourt à l’OM aurait pu l’intéresser.

« L’intérêt de l’OM ? J’en ai entendu parler. Mais il n’y a pas vraiment eu de contacts concrets. C’était plus le cas avec Lille. C’est avec eux que j’avais des contacts. Le projet de l’OM aurait pu m’intéresser. C’est un bon projet. J’ai pu parler avec quelques joueurs du club. Mais Swansea a été plus concret. Je ne voulais pas attendre et me mettre dans le doute ». Par ailleurs, l’ancien buteur de Stoke City a reconnu des contacts avec le Lille OSC. « Je n’ai pas eu de contacts avec Marcelo Bielsa. Mas j’ai eu des contacts avec le directeur sportif et d’autres personnes à Lille ». Pour rappel, Wilfried Bony a rejoint Swansea contre un chèque de 15ME cet été au mercato.