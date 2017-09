OM : Bloqué en Chine, Gervinho appelle Garcia au secours

Dans : OM, Mercato.

Depuis l’arrivée de Rudi Garcia en octobre 2016, plusieurs anciens joueurs du technicien sont annoncés à l’Olympique de Marseille.

Ce n’est pas un hasard si Adil Rami a rejoint le club phocéen cet été, avant la signature d’un autre ex-Lillois ? C’est du moins ce qu’espère Gervinho. Passé sous les ordres de Garcia au Mans, au LOSC puis à la Roma, l’ailier ivoirien connaît très bien le coach de l’OM. Du coup, le joueur du Hebei China Fortune a du mal à cacher son intérêt pour le pensionnaire du Vélodrome.

« Je ne suis pas libre. Je suis encore sous contrat avec mon équipe. Et puis, ce n’est pas moi qui décide. C’est vrai que quand Garcia a signé à Marseille, il y a eu quelques rumeurs, parce qu’on a un lien particulier. Je ne dis pas que s’il m’appelle je ne vais pas y aller », a confié Gervinho à la presse ivoirienne.

Gervinho toujours au niveau ?

« Mais là je suis sous contrat avec un autre club et donc j’ai des engagements à respecter, a-t-il prévenu. C’est Dieu qui me guide dans tous mes choix. Je verrai à l’avenir sur quel chemin il me guidera, si je reste ou si je reviens en France. Mais tout dépendra de Dieu. » Reste à savoir si le milieu de 30 ans apporterait vraiment un plus au groupe de Garcia, sachant que l’OM n’aura plus le droit à l’erreur au mercato.