OM : Bielsa, mercato, Premier League, Thauvin en mode retour vers le futur ?

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Après avoir franchi un véritable palier cette saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin pourrait rapidement retourner en Premier League...

Revenu dans le championnat de France en janvier 2016 suite à un échec cuisant à Newcastle, Florian Thauvin réalise clairement la meilleure saison de sa carrière à Marseille. Auteur de douze buts et de six passes décisives en L1, l'attaquant de 24 ans s'est même ouvert les portes de l'équipe de France lors de la trêve internationale du mois de mars. Par conséquent, sa côte sur le marché des transferts repart clairement en hausse. Et s'il se sent très bien à l'OM, Thauvin aura peut-être bien du mal à répondre aux sirènes anglaises.

Alors que les clubs de Premier League vont disposer de moyens encore plus colossaux cet été, Tottenham pourrait lâcher plusieurs millions d'euros sur l'attaquant olympien. En effet, selon RMC, Mauricio Pochettino apprécie particulièrement le profil de l'ancien Bastiais depuis plusieurs saisons et « le coach des Spurs s’est d’ailleurs renseigné auprès de Marcelo Bielsa ». Preuve que Tottenham a vraiment des vues sur Thauvin, qui pourrait bien se laisser tenter d'un point de vue financier, mais aussi sportif puisque le club londonien, actuellement second de Premier League, sera certainement en Ligue des Champions la saison prochaine. Un vrai plus que le projet marseillais ne pourra pas lui proposer...