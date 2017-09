OM : Bielsa accuse deux hommes pour son départ de Marseille

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Il y a un peu plus de deux ans, l’Olympique de Marseille se réveillait avec une énorme gueule de bois au lendemain de la première journée de Ligue 1, avec la démission de son druide Marcelo Bielsa.

Juste après la rencontre, l’entraineur argentin avait fait lire une lettre dans laquelle il expliquait que tout s’était écroulé lors d’une réunion juste avant sa prolongation de contrat, alors que tout était réglé avec Vincent Labrune. Seul problème, cette réunion s’est faite dans le dos du président d’alors, qui en a indirectement payé les pots cassés. Depuis, l’Argentin n’est quasiment jamais revenu sur cet épisode, si ce n’est cette semaine en conférence de presse.

« J’ai démissionné de l’Olympique de Marseille parce que trois jours avant le début du championnat, l’avocat de la propriétaire de Marseille (Igor Levin) et Philippe Perez (le directeur général de l’OM) sont venus me voir et m’ont dit: on va vous enlever 10% de votre contrat sans me donner aucun argument. J’ai posé cette question: « vous êtes sur de ce que vous faites? Vous représentez le président et la propriétaire? » Ils m’ont répondu: « Oui ». J’ai dit « Très bien » et je suis parti. C’est arrivé deux jours avant le match et j’ai démissionné. Et j’ai mis ça par écrit », a expliqué Marcelo Bielsa, qui n’hésite pas à charger l’avocat de MLD et le directeur général de l’OM, venus faire capoter cette prolongation, même si on peut se demander quel était l’intérêt de ces deux hommes à tout ruiner, alors que Bielsa avait ramené une place en Coupe d’Europe et l’engouement autour du club.