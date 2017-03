OM : Bernard Tapie dévoile ses conseils à McCourt pour le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Grand observateur du football français, même s'il a définitivement lâché l'affaire, Bernard Tapie a forcément un regard à la fois attendri, mais également acéré, sur l'Olympique de Marseille. Evoquant ce mercredi les premiers mois de l'ère Frank McCourt, l'ancien homme fort de l'OM avoue qu'il attend désormais beaucoup du prochain mercato estival afin de savoir si le milliardaire américain tient ses promesses. Car le seul recrutement de Dimitri Payet ne suffit pas à le renseigner sur les réels moyens mis par Frank McCourt.

Pour Bernard Tapie, on en saura vraiment plus cet été, et en attendant, il a quelques idées pour le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille. « McCourt a annoncé vouloir investir 200 millions d’euros sur quatre ans. Avec ça, on n’est pas au niveau des meilleurs d’Europe. Soit son investissement est réalisé sur deux ans, soit il devra remettre un petit peu. Cet hiver, c’était plus un recrutement marketing pour toucher le coeur des supporters, leur prouver qu’ils étaient capables de ramener une star. Une équipe, ce n’est pas trois stars avec des joueurs moyens à côté. Il y a quelques années, Monaco avait deux ou trois stars, Falcao, James Rodriguez et Moutinho, et des joueurs moyens. Désormais, ses stars sont moins stars mais ses autres joueurs sont bien meilleurs ou ont progressé avec Jardim. Moralité, l’équipe a pris confiance, elle est homogène, parle le même football, l’ambiance est bonne et les résultats sont là. Une équipe ne se juge pas sur les trois meilleurs mais sur les cinq moins bons. L’OM a-t-elle besoin de stars ? Ce n’est pas tout à fait vrai. À mon époque, les recrues n’étaient pas des vedettes quand elles arrivaient. Elles le devenaient en brillant avec l’OM. Prenez Abedi Pelé, Papin, Waddle, Boksic… », explique, dans L’Equipe, Bernard Tapie, qui sera attentif à la suite des événements à Marseille.