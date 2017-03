OM : Benitez n'a pas la rage contre Thauvin

Dans : OM, Ligue 1, Premier League.

Après une seule année en D2, Newcastle s'apprête très probablement à retrouver la Premier League en fin de saison, les Magpies étant en tête du classement avec un formidable record en cours. En effet, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, la formation dirigée par Rafael Benitez attire un nombre colossal de supporters, la moyenne étant de 51.111 fans à St James Park cette saison. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le coach espagnol et son équipe. Ou presque.

Car cela n'empêche pas Newcastle d'avoir connu quelques ratés en matière de mercato et samedi l'entraîneur des Magpies a été interrogé sur le cas Florian Thauvin, catastrophique sous le maillot du club anglais et qui a retrouvé son meilleur niveau à l'OM, au point de connaître l'équipe de France. Pour Rafael Benitez, Thauvin n'était juste pas fait pour Newcastle et le coach espagnol l'a vite compris. « Dès mes premières discussions avec lui les choses étaient claires et je suis d’ailleurs toujours en contact avec lui. Nous savions quand il était ici que c’était était un bon joueur. Mais parfois, un joueur n’est pas fait pour une ville, pour un club ou autre chose et il doit aller ailleurs pour essayer d’être plus à l’aise et jouer à son véritable niveau. Avec lui, c’était clair dès le premier jour. Nous savions que son départ était ce qu’il y avait de mieux pour Florian et pour nous. Désormais, je suis content car il va jouer avec l’équipe de France et c’est une bonne nouvelle pour lui », a confié, dans The Shields Gazette, Rafael Benitez en marge du déplacement de Newcastle à Birmingham.