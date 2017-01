OM : BeInSports confirme pour Papin à Auxerre

Dans : OM, Ligue 2.

BeInSports, qui emploie actuellement Jean-Pierre Papin dans un rôle de consultant, a confirmé mercredi midi via Florent Houzot, son directeur de la rédaction, que l'ancien buteur allait effectivement être nommé lundi entraîneur, directeur sportif et ambassadeur de l'AJ Auxerre. JPP ne retournera donc pas à l'Olympique de Marseille malgré les contacts noués ces derniers mois entre les nouveaux dirigeants de l'OM et son joueur emblématique.