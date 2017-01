OM : Bedimo, Rekik, Hubocan… Garcia peut s’en contenter

Dans : OM, Mercato.

Bien avant l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille n’avait pas tardé à identifier sa grande priorité.

Outre la recherche d’un attaquant de pointe pour épauler Bafétimbi Gomis, le club phocéen aurait bien besoin d’un latéral gauche supplémentaire. On pourrait même parler d’urgence compte tenu des prestations décevantes d’Henri Bedimo, dont la blessure en fin d’année 2016 a obligé Rudi Garcia à utiliser des défenseurs centraux comme Tomas Hubocan ou Karim Rekik sur le côté. Mais face aux difficultés rencontrées sur le marché des transferts, l’entraîneur olympien est prêt à patienter jusqu’à l’été prochain.

« On n’est sûr de rien, on cherche, on s’active. On a la volonté de prendre un autre joueur à ce poste aux côtés d’Henri Bedimo. On attend, on ne fera pas un choix par défaut, a prévenu le coach de l’OM. S’il faut continuer à bricoler, en espérant qu’Henri Bedimo revienne vite à son meilleur niveau, on le fera. On ne prendra pas quelqu’un absolument. Si on a une bonne opportunité, comme avec Morgan (Sanson), on va la saisir. Sinon, on travaillera dès le 1er février en vue du mercato d’été. » Visiblement, Marseille n'a pas prévu de se ruiner pour recruter un latéral gauche.