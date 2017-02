OM : Battre Lyon c'est bien, battre tout le monde c'est mieux...

Dans : OM, Ligue 1.

Dans la foulée de sa victoire la semaine passée contre l'OL en Coupe de France, l'OM ne pensait pas réellement retomber sur terre aussi brutalement. Oui mais voilà, Metz a joué sa chance à bloc, et Marseille a montré au grand jour quelques lacunes, notamment sur le plan mental. Furieux de cette défaite de vendredi en Lorraine, Rudi Garcia n'a pas pardonné à ses joueurs et il exige que ses derniers soient autant motivés lors d'une grosse affiche que pour un match moins prestigieux. Et le coach de l'Olympique de Marseille ne mâche pas ses mots.

« Contre Guingamp, je veux plus de détermination, la même que contre Lyon en Coupe, ça nous mettra à l’abri de la malchance. A Metz, l’équipe n’a pas su se faire violence. On savait qu’on jouerait contre un vieux style british, mais on a plutôt bien défendu, ils ne nous ont pas mis en difficulté. À nous de cadrer plus aussi, nous sommes retombés dans nos travers en cadrant deux frappes sur onze. Quand on est déterminé, on cadre plus aussi. Je hais la défaite, ça n’ira mieux que mercredi soir si on gagne contre Guingamp. Si on a de l’ambition, on le montre avec continuité, ce qu’on avait été capable de faire avant la trêve et qu’on pensait avoir trouvé après avoir battu Lyon. Les joueurs n’ont pas de circonstances atténuantes pas d’excuses », a fermement prévenu Rudi Garcia avant le rendez-vous de mercredi soir au Vélodrome contre le club breton.