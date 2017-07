OM : Batshuayi de retour à l'OM ? C'est mal barré

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Annoncé de tous les côtés durant ce mercato, et notamment à l'Olympique de Marseille, Michy Batshuayi pourrait cependant rester à Chelsea cet été.

Transféré de Marseille à Chelsea pour 40 millions d'euros en juillet 2016, Michy Batshuayi n'a pas connu la réussite escomptée en Premier League. Remplaçant derrière Diego Costa, l'attaquant belge a cependant réussi à pointer le bout de son nez en fin de saison dernière en marquant le but du titre. Mais ceci ne pourrait pas suffire dans l'esprit d'Antonio Conte, qui veut soit garder Diego Costa à ses côtés soit recruter un nouvel avant-centre. Par conséquent, le nom de Batshuayi circule dans la rubrique mercato cet été, et notamment du côté de Marseille. Mais malgré tout, le joueur de 23 ans souhaite rester à Londres pour s'imposer. C'est en tout cas ce que confie Florian Holsbeek au site FootballClubMarseille.

« Ça me parait crédible mais… J’ai un peu discuté avec ses managers il y a peu, la volonté de Michy pour le moment, c’est de profiter de l’imbroglio à Chelsea. Du fait que Diego Costa n’ait pas envie de revenir et que Chelsea n’ait pas encore transféré de nouveau numéro 9. Je pense que lui veut tirer profit de cette situation, marquer des points auprès de Conte et évidemment essayer de s’imposer là-bas. Ils attendent vraiment de voir le mercato de Chelsea pour savoir ce qu’ils vont faire. Parce qu’évidemment dans un coin de sa tête, il y a la Coupe du Monde à la fin de l’année et les places seront chères avec la Belgique. Il a refusé une offre de Fenerbahçe, et ça, c’est une vraie info. Il veut vraiment tenter de s’imposer à Chelsea », a lancé, sur FCM, le journaliste belge, qui estime donc que le retour de Batshuayi à l'OM est pratiquement irréalisable cet été, surtout que la direction phocéene a d'autres cibles en vue.