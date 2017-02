OM : Barton et le gros nez d’Ibra, les révélations de Baup

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

A l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche (21h), de nombreux souvenirs de Clasico refont surface.

Ancien entraîneur du club phocéen, Elie Baup est revenu sur une scène assez improbable entre Joey Barton et Zlatan Ibrahimovic. Souvenez-vous, le milieu marseillais s’était ouvertement moqué du « big nose » (gros nez) du Suédois lors d’un huitième de finale de Coupe de France en février 2013. Un geste prémédité puisque l’Anglais avait pour objectif de faire sortir le buteur parisien de son match. Malheureusement pour les hommes de Baup, cette stratégie s’était retournée contre l’OM.

« Cela a toujours été des matchs avec une grosse pression à l’extérieur. En 2013, au Parc des Princes (2-0), j’ai bien senti que l’Anglais Joey Barton avait décidé de faire craquer Ibrahimovic. Il s’était mis cette mission en tête, a raconté le technicien à Aujourd’hui en France. Tout le monde a vu qu’à un moment, il a mimé la longueur de son nez. Mais il n’a pas arrêté de lui parler pour essayer de le provoquer et le faire sortir de ses gonds. Joey Barton avait ce métier-là. Mais Ibrahimovic avait aussi de l’expérience et il a préféré en rigoler. Et il a marqué deux buts. » Fallait pas énerver Ibra...