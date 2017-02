OM : Bafé Gomis absent entre 3 et 6 semaines ?

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d'un doublé pour l'Olympique de Marseille, dimanche soir à Nantes, Bafé Gomis a été contraint de quitter ses coéquipiers et de céder sa place à Bouna Sarr à la 66e minute. L'attaquant souffrait très clairement du genou, et du côté de l'OM il y avait une très grosse inquiétude, Gomis étant le buteur en forme du club phocéen. Si Rudi Garcia a reconnu que son joueur souffrait d'une entorse du genou, un diagnostic à confirmer ce lundi lors d'examens qui seront réalisés à Marseille, alors il se pourrait bien que l'OM perde Bafé Gomis pour plusieurs semaines.

Selon Mohamed Bouhafsi, rédacteur en chef football de RMC, on évoque déjà du côté de l'OM une absence comprise entre trois et six semaines. Cela serait évidemment un énorme coup dur pour la formation de Rudi Garcia, lequel n'a pas multitude de choix au poste de buteur comme on l'a plusieurs fois constaté cette saison. C'est donc en croisant les doigts que l'Olympique de Marseille et ses supporters vont attendre le résultat précis des examens et le bilan du staff médical.