Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que le dossier Carlos Bacca semble vouloir traîner en longueur, les supporters de l'Olympique de Marseille sont en quête d'avis sur la possible venue de l'attaquant du Milan AC. Interrogé via Twitter par un fan de l'OM, Pierre Ménès a évoqué le cas Bacca. Et le moins que l'on puisse dire est que le consultant de Canal+ n'est pas du tout convaincu que les dirigeants marseillais ont fait le bon choix lors de ce mercato. Car pour Pierre Ménès, il y avait mieux à faire qu'acheter éventuellement le joueur milanais.

Et Pierre Ménès d'y aller de bon coeur. « Bacca ? C’est pas mieux que Gomis et ça va couter le même salaire plus un transfert. C'est complètement con (…) Gomis a mis 25 buts 0 temps d'adaptation ça compte aussi », fait remarquer Pierre Ménès, qui n’a jamais caché qu’il était un fervent supporter de Bafé Gomis et qu’il regrettait que l’OM ne fasse pas un petit effort pour conserver l’attaquant français dans son effectif.